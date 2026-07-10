Hallan a Hombre Italiano Muerto en Torre de Departamentos en San Nicolás, Nuevo León

Un hombre de origen italiano, de aproximadamente 50 años de edad, fue localizado sin vida al interior de una torre de departamentos ubicada en la colonia Cuauhtémoc en el municipio de San Nicolás

Autoridades aseguraron el área de los departamentosFoto: N+

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Movilización en San Nicolás tras encontrar a un italiano sin vida en una torre de departamentos. Las autoridades aún investigan si fue muerte natural o violenta.

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