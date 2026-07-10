Hallan a Hombre Italiano Muerto en Torre de Departamentos en San Nicolás, Nuevo León

La mañana de este viernes 10 de julio se registró una movilización de autoridades en una torre de departamentos ubicada sobre la Avenida de la Juventud y la calle Parque de los Eucaliptos, frente a la colonia Parques de Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, luego del reporte de una persona sin vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Hombre Muerto en Torre de Departamentos en San Nicolás

De acuerdo con la información preliminar, la víctima es un hombre de origen italiano de aproximadamente 50 años de edad, quien fue localizado al interior de uno de los departamentos del complejo habitacional.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades correspondientes, por lo que elementos de la Policía de San Nicolás acudieron de inmediato al sitio para verificar el reporte y confirmar el fallecimiento. Una vez confirmado el deceso, los oficiales municipales solicitaron la intervención de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes acudieron al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes.

El personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales arribó a la torre de departamentos para realizar las diligencias necesarias y recabar los indicios que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si la muerte fue consecuencia de causas naturales o si existe la posibilidad de que haya ocurrido de manera violenta, por lo que será la investigación la que permita esclarecer lo sucedido.

Esperan información oficial de las autoridades

Las autoridades permanecen en el sitio realizando las investigaciones mientras se espera la emisión de la ficha informativa oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la cual permitirá conocer con mayor precisión las causas del fallecimiento. Los trabajos ministeriales se concentran en la Torre 2 del complejo de departamentos, donde permanecen agentes investigadores y personal pericial.

Pese a la movilización de las corporaciones de seguridad, no se reportan afectaciones a la circulación vehicular, ya que las unidades oficiales permanecen estacionadas al interior del complejo, el cual también cuenta con una plaza comercial.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las causas en las que fue encontrado, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer este caso.

Con información de Alejandro Rodriguez/ Noticias N+

RR