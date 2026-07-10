Alerta por Monzón Mexicano: Provocará Lluvias Torrenciales; ¿Qué Estados Serán Afectados?

Este fin de semana llegará el monzón a México; te decimos qué estados deberán estar alerta ante las lluvias torrenciales

Lluvia sobre ciudad desérticaLlega el monzón mexicano al noroeste del país. Foto: Reuters

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Prepárate para el monzón mexicano: fuertes lluvias en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Aprende sobre este fenómeno que aporta el 65% de la lluvia anual en el noroeste.

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