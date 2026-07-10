Alerta por Monzón Mexicano: Provocará Lluvias Torrenciales; ¿Qué Estados Serán Afectados?

Este fin de semana se esperan fuertes lluvias en gran parte del país. En varios estados del norte habrá de llegar el monzón mexicano. Te explicamos en qué consiste este fenómeno.

¿Qué es el monzón mexicano?

Inicialmente, el término monzón se usaba para designar los vientos del océano Índico que cambiaban de dirección según la temporada. Sin embargo, el término pronto comenzó a asociarse con las lluvias torrenciales que llegaban durante el verano.

En México, también se adoptó la palabra monzón para describir cómo los cambios de dirección en el viento podían contribuir a la llegada de lluvias torrenciales en los meses más calurosos. Este fenómeno ocurre especialmente en el noroeste de la República. Al respecto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica:

Climatológicamente, el monzón mexicano se establece entre los meses de junio y julio en el noroeste del territorio nacional, y puede extenderse hasta septiembre. Este patrón climático se caracteriza por un cambio en la dirección de los vientos y el incremento de las precipitaciones en los estados mencionados”.

El monzón tiene una importancia crucial para los estados del noroeste. El SMN calcula que aproximadamente el 65% de la lluvia anual en la región es atribuible a la presencia de este fenómeno. En el plazo de unas pocas semanas llueve más que en todo el resto del año y esta agua contribuye a sostener las ciudades del noroeste, así como sus industrias agrícolas y ganaderas.

Anticipan llegada del monzón en la Sierra Madre Occidental

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el monzón mexicano llegará durante el fin de semana al noroeste del país. En los siguientes estados se esperan lluvias puntuales muy fuertes, de hasta 75 litros por metro cuadrado:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

También se esperan lluvias intensas de hasta 50 litros por metro cuadrado en Durango y Zacatecas. Hacia el noreste del país se esperan lluvias de hasta 75 litros por metro cuadrado en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Cabe señalar que, aunque las lluvias estarán presentes en gran parte del país durante el fin de semana, dos estados del sur verán lluvias especialmente fuertes debido a la onda tropical 17. Guerrero y Oaxaca esperan lluvias intensas de entre 75 y 150 litros por metro cuadrado, por lo que se advierte de posibles riesgos de inundaciones y deslaves.