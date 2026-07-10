Alerta por Domo de Calor en EUA: ¿Altas Temperaturas Afectarán México?

En Estados Unidos hay alerta por un domo de calor que provoca temperaturas extremas, en N+ te compartimos qué pasará en México y si afectará al territorio.

Cabe señalar que el fenómeno ha encendido las alertas de las autoridades meteorológicas estadounidenses debido a su intensidad, duración y extensión, por lo que puede surgir la duda sobre si se extenderá a México.

Un domo de calor se forma cuando un sistema de alta presión permanece sobre una región y actúa como una especie de "tapa", atrapando el aire caliente cerca de la superficie e impidiendo la entrada de vientos frescos o de sistemas de lluvia.

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Como resultado, las temperaturas aumentan de forma considerable tanto durante el día como por la noche, lo que incrementa los riesgos para la salud, especialmente cuando las mínimas nocturnas permanecen elevadas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el domo de calor cubrirá inicialmente las Grandes Llanuras del Norte, pero posteriormente se extenderá hasta abarcar cerca de dos terceras partes del territorio continental de Estados Unidos.

Se esperan temperaturas entre 8 y 14 grados Celsius por encima del promedio en diversas regiones, además de la posibilidad de romper decenas de récords de calor en los próximos días.

¿El domo de calor afectará a México?

Hasta el momento, la información disponible indica que el fenómeno tendrá su mayor impacto sobre territorio estadounidense.

No obstante, por la cercanía geográfica, las entidades del norte de México podrían experimentar un ambiente caluroso asociado a la circulación atmosférica del sistema, aunque las autoridades meteorológicas mexicanas no han emitido un aviso que indique la llegada del domo de calor al país.

Por ello, será importante seguir los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer si las condiciones cambian en los próximos días.

Considera que entre las entidades de Estados Unidos donde se pronostican las temperaturas más elevadas se encuentran:

Nevada.

Utah.

Colorado.

Wyoming.

Idaho.

Montana.

Dakota del Norte.

Dakota del Sur.

Además, varias zonas del sur y sureste de Estados Unidos podrían registrar noches con temperaturas superiores a los 27 grados Celsius, una condición que dificulta que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día.

FBPT