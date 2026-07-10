Alerta por Domo de Calor en EUA: ¿Altas Temperaturas Afectarán México?

Hay temperaturas récord en EUA por un domo de calor; te contamos si qué pasará en México con las altas temperaturas

calorDos personas toman una bebida fría en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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