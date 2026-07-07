¿Cuál Es la Distribución Mosaico para Bajar el Calor? Ciencia Dice Cómo Acomodar Árboles

Te decimos cuál es la distribución mosaico para bajar el calor, de acuerdo con la ciencia

Plaza de armas de Cuernavaca, MorelosPlaza de armas de Cuernavaca, Morelos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que la configuración de zonas verdes es crucial para bajar el calor en las ciudades? La distribución mosaico, según la ciencia, es más efectiva que grandes masas forestales. Infórmate sobre esta solución.

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