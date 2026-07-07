¿Cuál Es la Distribución Mosaico para Bajar el Calor? Ciencia Dice Cómo Acomodar Árboles

La temporada de calor 2026 ya inició, en Europa se vive una intensa ola de calor. Las altas temperaturas no dan tregua este martes, 7 de julio de 2026, con una jornada sofocante en casi toda España, así como en Francia. Te decimos cuál es la distribución mosaico para bajar el calor, de acuerdo con la ciencia.

En N+ ya te hablamos de las 5 especies de árboles que ayudan a mitigar el calor, luego de un estudio presentado por científicos del departamento de Ecología de la Universidad de Granada y el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, que también señala cómo se deben distribuir para bajar el calor en las zonas urbanas.

La investigación, presentada este martes y enmarcada en el proyecto Biocitrees, ha estudiado cómo la vegetación mejora la salud humana y la biodiversidad, enfría el microclima y es sostenible frente al cambio climático.

El estudio parte de la base de que los árboles ayudan a combatir las altas temperaturas en las ciudades, donde el efecto de la isla de calor urbana dispara los termómetros en verano.

¿Cuál es la distribución mosaico para bajar el calor?

La investigación "muestra un hallazgo fundamental para la planificación urbana: la configuración espacial de las zonas verdes en el interior de la ciudad es tan importante como su tamaño", señalan.

Qué es la distribución mosaico: Son espacios verdes más pequeños, pero conectados con una alta densidad de bordes, es más efectiva para reducir la temperatura que una gran masa forestal aislada, explica el catedrático de Ecología Regino Zamora.

Además de mitigar las islas de calor, el proyecto busca entender cómo los árboles actúan a modo de sumideros de contaminantes y son esenciales para el mantenimiento de las poblaciones de insectos urbanos, garantizando una infraestructura verde más equitativa y resiliente.

Con información de N+