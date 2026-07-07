Los 5 Árboles que Bajan la Temperatura: Especies que Mitigan el Calor, según la Ciencia

Te decimos cuáles son las cinco especies de árboles que logran reducir la temperatura en las ciudades

Árboles que mitigan el calor

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¿Sabías que ciertos árboles pueden bajar la temperatura de tu ciudad? Descubre las 5 especies que, según científicos, reducen el calor urbano hasta 3.5 °C.

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