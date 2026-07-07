Exportaciones de México a EUA Alcanzan Récord Histórico: Este Es el Motivo

Las exportaciones de México hacia Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord histórico durante mayo de 2026, lo cual consolida al país como el principal socio comercial del mercado estadounidense, en N+ te compartimos cuál es el motivo.

De acuerdo con cifras oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las ventas mexicanas al vecino del norte sumaron 54 mil 180 millones de dólares en mayo, la cifra más alta registrada para solo un mes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destaca Crecimiento Industrial; Exportaciones Rompen Récord

En el mismo periodo, las importaciones mexicanas de productos estadounidenses ascendieron a 33 mil 050 millones de dólares, lo que refleja el dinamismo del intercambio comercial entre los dos países.

México mantiene liderazgo como principal socio comercial de Estados Unidos

Los datos también muestran que, entre junio de 2025 y mayo de 2026, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron 558 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las importaciones provenientes de Estados Unidos sumaron 358 mil 900 millones de dólares, con un incremento anual de 7%.

Con estos resultados, México se mantiene por encima de países como Canadá, China, Taiwán y Vietnam en el comercio con la economía estadounidense.

El secretario de Economía, Marcelo Ebradm atribuyó el desempeño histórico a la posición estratégica que conserva México para abastecer al mercado de Estados Unidos.

El funcionario señaló que el país mantiene condiciones preferenciales para el acceso de sus productos, lo que ha permitido fortalecer su presencia incluso en un escenario internacional con mayores aranceles aplicados por el gobierno estadounidense a diversos socios comerciales.

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