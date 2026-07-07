Marcelo Ebrard Va a Washington Para Nuevos Diálogos Sobre Revisión del T-MEC

Ante el freno de Washington a prorrogar el acuerdo, Sheinbaum insistió en que hay "certidumbre" para invertir en México

EbrardEl viaje de Ebrard ocurre luego de que Washington anunciara el pasado 1 de julio que no extendería el acuerdo en su forma actual. Foto: Reuters.

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Con el T-MEC en revisión, Ebrard busca acuerdos en Washington. ¿Cómo afectará esto a México y sus socios? Conoce los detalles.

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