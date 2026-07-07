Este Martes 7 de Julio de 2026, Se Esperan Lluvias Muy Fuertes en Gran Parte del País
Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo; y seguirá el ambiente caluroso en el norte del país.
Equipos de emergencia y Protección Civil atienden una alerta por inundación en Apatzingán, Michoacán. Foto: Facebook | hayuntamientoapat
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Este martes, el clima trae lluvias intensas y calor extremo a México. Descubre qué esperar en tu región y cómo prepararte ante estas condiciones.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Para este martes 7 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el país, con posible caída de granizo en estados del noreste, occidente y centro.
Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país, mantendrá el ambiente muy caluroso sobre entidades del norte de México.
A su vez, las autoridades informaron que se mantiene la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste) y Guerrero (sureste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (oeste y sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (noreste y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte, centro y sureste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (norte y oeste) y Quintana Roo (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (centro).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y oeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se prevé cielo medio nublado con bruma y bancos de niebla en el Valle de México.
Asimismo, predominará un ambiente fresco a templado en la región, tornándose frío en las zonas altas.
Durante la tarde se pronostica ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro y oeste), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.