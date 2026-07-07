Este Martes 7 de Julio de 2026, Se Esperan Lluvias Muy Fuertes en Gran Parte del País

Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo; y seguirá el ambiente caluroso en el norte del país.

Equipos de emergencia y Protección Civil atienden una alerta por inundación en Apatzingán, MichoacánEquipos de emergencia y Protección Civil atienden una alerta por inundación en Apatzingán, Michoacán. Foto: Facebook | hayuntamientoapat

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