¿Cuándo Baja la Intensidad de Lluvia en CDMX? Mes Clave por Temporada 2026

Aquí te informamos cómo va la temporada de lluvias, en CDMX, y cuándo empezará a bajar la intensidad de las precipitaciones

Lluvia en CDMX el 5 de julio de 2026, en partido México vs InglaterraLluvia en CDMX el 5 de julio de 2026, en partido México vs Inglaterra. Foto: Cuartoscuro

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¿Cuándo bajará la lluvia en CDMX? En julio 2026, la intensidad empieza a disminuir. Descubre más sobre la temporada de lluvias y cómo afecta a la ciudad.

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