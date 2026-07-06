¿Cuándo Baja la Intensidad de Lluvia en CDMX? Mes Clave por Temporada 2026

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó cuándo bajará la intensidad de la lluvia en Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos lo que se sabe sobre la temporada 2026.

Este lunes, 6 de julio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México dio una conferencia de prensa sobre el operativo que se realizó en el marco del partido México vs Inglaterra, que se jugó en el estadio sede CDMX del Mundial, día en que llovió muy fuerte en la capital del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 6 de Julio 2026 con Raquel Méndez: ¿Lluvia en CDMX?

¿Cuánto llovió el día del partido México vs Inglaterra?

De acuerdo con Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el domingo 5 de julio de 2026 se registró un total de 20.14 millones de metros cúbicos de lluvia, en CDMX, lo que generó el retraso del partido y encharcamientos en varios puntos de la Ciudad de México.

El promedio de lluvia en toda la CDMX fue de 13.56 metros cúbicos y el volumen total de agua en Ciudad de México y Estado de México alcanzó 41.14 millones de metros cúbicos.

El funcionario mencionó las alcaldías con mayor volumen de agua, el 5 de julio de 2026:

Venustiano Carranza: 50.25 milímetros en la estación Churubusco Lago y 38.50 milímetros en la estación López Mateos.

Tláhuac: 43.75 milímetros en la estación La Lupita y 42.25 milímetros en la estación Tequesquite.

Iztapalapa: 36.75 milímetros en la estación Ejército de Oriente y 30 milímetros en la estación La Colmena.

¿Cuándo bajará la intensidad de lluvia en CDMX?

Mario Esparza Hernández señaló que a partir de este mes de julio de 2026 comenzará a bajar la intensidad de lluvia en Ciudad de México, aunque se prevé que en agosto y septiembre continúe lloviendo.

Apuntó que julio de 2026 está por debajo del acumulado de 2025.

El funcionario destacó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en julio de 2026 empezará a “bajar la intensidad de lluvias respecto al año pasado”, aunque mencionó que en agosto y septiembre “siguen siendo meses de mucha lluvia, pero, respecto al año pasado, que fue la temporada más grande y más intensa del registro que se tiene, ya vamos a estar más en la normalidad de lo esperado de lluvia del mes correspondiente”.

A la fecha, julio de 2026 lleva 25 milímetros de lluvia acumulada, ante el promedio histórico de 150 milímetros y los 161 milímetros de 2025.

RMT