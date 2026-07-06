¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 6 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Monterrey inició este lunes 6 de julio con temperaturas que oscilan entre los 24 y 26 grados centígrados en la zona metropolitana, bajo un cielo nublado y con condiciones favorables en la calidad del aire. De acuerdo con el reporte, la calidad del aire se mantiene en nivel aceptable en el municipio de San Pedro, mientras que en el resto de las estaciones del Sistema de Monitoreo Ambiental se reporta como buena, ofreciendo un panorama favorable para el inicio de la semana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Lunes 6 de Julio de 2026

Para la tarde de este lunes se espera una temperatura máxima de 34 grados centígrados. Además, las probabilidades de lluvia disminuyeron y se ubican en apenas un 24 por ciento, por lo que las condiciones meteorológicas permanecerán relativamente estables durante el transcurso del día.

El pronóstico para la mayor parte de la semana presenta pocos cambios en comparación con las condiciones actuales. Se prevé que las temperaturas máximas se mantengan entre los 31 y 33 grados centígrados, valores considerablemente más agradables que los registrados durante la semana anterior, cuando el calor fue más intenso en la región.

Las probabilidades de lluvia permanecerán bajas hasta el jueves debido a que los principales sistemas que generan inestabilidad atmosférica se encuentran alejados del noreste del país. Entre ellos destacan los canales de baja presión y los centros de baja presión ubicados en niveles medios y altos de la atmósfera, los cuales actualmente no influyen sobre Nuevo León.

Lluvias podrían regresar el viernes

El panorama comenzará a cambiar a partir del próximo viernes, cuando se espera un incremento en las probabilidades de precipitación. Estas condiciones podrían extenderse durante todo el fin de semana, conforme aumente la inestabilidad en la región.

De acuerdo con el pronóstico, este cambio estaría asociado al posible paso de un frente frío sobre Texas, fenómeno que favorecería el desarrollo de lluvias en el noreste de México. Conforme se acerque el fin de semana se podrá precisar con mayor claridad la intensidad y distribución de las precipitaciones esperadas.

En cuanto a la actividad ciclónica, el Centro Nacional de Huracanes informó que durante los próximos siete días no se espera la formación de sistemas tropicales ni en el océano Atlántico ni en el Pacífico oriental. Actualmente se atraviesa por la llamada “Calma de Julio”, una etapa dentro de la temporada de ciclones tropicales caracterizada por una disminución temporal en la formación de estos fenómenos. Sin embargo, se prevé que durante la segunda quincena de julio la actividad ciclónica vuelva a incrementarse de manera notable, por lo que continuará el monitoreo de las condiciones meteorológicas en ambos océanos.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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