¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 6 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este lunes

Amanecer en Nuevo LeónFoto: Fabián Gónzalez

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¿Cómo estará el clima en Nuevo León hoy? Monterrey amaneció nublado con 24-26°C y aire de calidad aceptable. Máxima de 34°C y baja probabilidad de lluvia. Descubre más sobre el pronóstico semanal.

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