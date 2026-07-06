Comapa Victoria Anuncia Corte de Agua por Mantenimiento de la CFE; Lista Colonias Afectadas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Ciudad Victoria informó que este martes 7 de julio de 2026 se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Comisión Federal de Electricidad en la red general de distribución eléctrica.

De acuerdo con el organismo operador, las labores de la CFE provocarán la interrupción del suministro de energía en las instalaciones de Rebombeo I, Rebombeo II y la Obra de Toma, infraestructura indispensable para la operación del acueducto Guadalupe Victoria.

Como consecuencia, el servicio de agua potable presentará baja presión o suspensión total en algunos sectores de la capital tamaulipeca.

Los trabajos están programados para realizarse de las 9:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, por lo que Comapa recomendó a la población tomar previsiones y hacer un uso responsable del agua almacenada durante ese periodo.

El organismo agradeció la comprensión de los usuarios y señaló que el servicio se restablecerá de manera gradual una vez que concluyan las labores de mantenimiento y se normalice el suministro de energía eléctrica.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable: