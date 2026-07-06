Comapa Victoria Anuncia Corte de Agua por Mantenimiento de la CFE; Lista Colonias Afectadas

La Comapa Victoria informó que suspenderá temporalmente el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento que realizará la CFE.

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Comapa Victoria anuncia suspensión de agua por trabajos de la CFE. Prepárate este martes 7 de julio y revisa si tu colonia está afectada. ¡Infórmate y planifica!

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