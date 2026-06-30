Ejército Asegura Unidad con 47 Mil Litros de Hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas

El Ejército Mexicano aseguró un tractocamión que transportaba 47 mil litros de hidrocarburo en Reynosa.

Ejército Asegura Unidad con 47 Mil Litros de Hidrocarburo en Reynosa, TamaulipasFoto: @SSPCMexico

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En Reynosa, el Ejército Mexicano asegura 47 mil litros de hidrocarburo. Parte de una estrategia nacional contra el robo de combustibles.

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