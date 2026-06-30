Ejército Asegura Unidad con 47 Mil Litros de Hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas

Como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un tractocamión que transportaba 47 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

El aseguramiento fue incluido en el reporte nacional de resultados de los operativos realizados en distintas entidades del país, donde también se llevaron a cabo detenciones, cateos y decomisos de armas de fuego y drogas. Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer si hubo personas detenidas ni el origen o destino del combustible asegurado, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Foto: @SSPCMexico

Unidad Decomisada en Reynosa fue Puesta a Disposición de las Autoridades

El informe oficial señala que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir delitos relacionados con el robo y traslado ilegal de hidrocarburos, además de debilitar las operaciones de los grupos delictivos. El tractocamión y el combustible asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes realizarán las diligencias correspondientes para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.