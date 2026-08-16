Pareja es Detenida por Posesión de Droga y Agredir a Oficiales en Hermosillo, Sonora

Una pareja fue detenida en la colonia Los Ángeles, en Hermosillo, luego de que policías municipales localizaran cinco envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana, en el interior de un vehículo estacionado en el área para personas con discapacidad de una tienda de conveniencia.

Los hechos ocurrieron a las 20:40 horas de ayer, en las calles La Mirada y Lucrecia Ruiz de Ayón. Al señalarles la falta, María Guadalupe “N”, de 25 años, golpeó y arañó a los oficiales, quienes resultaron con escoriaciones.

De la misma manera, el hombre identificado como Julio “N”, de 27 años, lanzó patadas contra los agentes.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el posible narcótico y el vehículo.