Seguridad

Pareja es Detenida por Posesión de Droga y Agredir a Oficiales en Hermosillo, Sonora

Una pareja fue detenida luego de ser sorprendidos en posesión de envoltorios de droga y presuntamente agredir a oficiales al señalarles la falta en la colonia Los Ángeles de Hermosillo.

Pareja Detenida en Posesión de Droga y Agredir a Oficiales en Hermosillo, SonoraPareja Detenida en Posesión de Droga y Agredir a Oficiales en Hermosillo, Sonora. Foto: Policía Municipal

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