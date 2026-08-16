Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Joven y Oficiales tras Infracción en Puerto Peñasco

Un video que se viralizó en redes sociales, donde un hombre agrede físicamente a una joven derivado de un hecho de tránsito, llevó a la detención de Jorge Humberto 'N', alias 'El Florero', de 43 años, señalado como la persona que aparece en las imágenes, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que un juez calificó como legal su detención.

Jorge Humberto 'N' fue detenido el pasado 13 de agosto en la colonia Centro de Puerto Peñasco, luego de que policías municipales atendieran una intervención derivada de una infracción de tránsito, pero durante durante el procedimiento, el sujeto habría agredido verbal y físicamente a uno de los agentes y posteriormente arremetiendo contra la joven que estaba en el lugar, por lo que fue imputado por delitos contra servidores y funcionarios públicos.

La Fiscalía señaló que la joven que aparece en el video es menor de edad y que ya tiene conocimiento de la captura, mientras continúan las diligencias para que identifique y denuncie formalmente a quien la agredió.

Durante la audiencia inicial, el imputado solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue fijada para el 17 de agosto, cuando se determinará su situación jurídica y como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada.