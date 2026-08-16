Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Joven y Oficiales tras Infracción en Puerto Peñasco

Un hombre fue detenido luego de viralizarse un vídeo donde presuntamente se le observa agrediendo a una joven en la colonia Centro de Puerto Peñasco, Sonora.

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Joven y Oficiales tras Infracción en Puerto PeñascoSujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Joven y Oficiales tras Infracción en Puerto Peñasco. Foto: FGJE

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