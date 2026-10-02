Abandonan en un Sillón a Bebé Recién Nacido en Baldío en León, Guanajuato

Un vecino de la colonia Presa de Echeveste en León, encontró a un bebé recién nacido, el cual estaba abandonado sobre un sillón ubicado a la mitad de un baldío.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando un joven de aproximadamente 23 años, pasaba por este camino que lleva a calles de Presa de Echeveste en León.

Al llegar a una zona del baldío, comenzó a escuchar el llanto de un bebé, hecho que le llamó la atención por lo que comenzó a ubicar de dónde venía el sonido, tras su búsqueda localizó a unos metros sobre un sillón abandonado a un bebé envuelto.

De inmediato llamó a los números de emergencia para reportar el hecho, siendo los primeros en llegar policías municipales, quienes al confirmar que el bebé estaba vivo, pidieron el apoyo de los paramédicos.

Por su parte, los rescatistas a su arribo brindaron atención médica al bebé, confirmando que estaba con vida y en condiciones estables, por lo que fue trasladado a un hospital para su valoración médica.