Seguridad

Abandonan en un Sillón a Bebé Recién Nacido en Baldío en León, Guanajuato

Vecinos de Presa de Echeveste en León, fueron quienes escucharon al pequeño llorar

El sillón estaba en un terreno baldío.Foto: N+

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Un bebé recién nacido fue rescatado en León tras ser abandonado en un sillón en un baldío. Vecinos escucharon su llanto

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