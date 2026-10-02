Seguridad

Solicitan Donadores de Sangre para Víctimas de Ataque en Secundaria de Torreón

Se hizo un llamado a la población para apoyar al maestro Ricardo Quintanar y el alumno Alexis García

Solicitan Donadores de Sangre para Víctimas de Ataque en Secundaria de TorreónSolicitan Donadores de Sangre para Víctimas de Ataque en Secundaria de Torreón. Foto: N+

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