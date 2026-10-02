A través de sus redes sociales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 35, hizo un llamado a la ciudadanía para solicitar donadores de sangre de cualquier tipo para el maestro Ricardo Quintanar y el alumno Alexis García, quienes resultaron lesionados durante el ataque registrado en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón.

Las personas interesadas en realizar la donación deberán presentar una identificación oficial con fotografía vigente, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, contar con un índice de masa corporal (IMC) menor a 40%, cumplir con cuatro horas de ayuno y gozar de buena salud.

El ataque dejó además a otras personas lesionadas, entre ellas Alejandro, de 22 años, y Romina, de 17 años, quien sufrió una herida en el cuello. La subdirectora del plantel, identificada como Nedi Edith, perdió la vida luego de ser atacada cuando presuntamente intentó impedir el ingreso de los agresores a la escuela.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, dos hermanos mellizos ingresaron al plantel portando machetes y atacaron a personal docente y estudiantes. Elementos de la Policía Municipal de Torreón, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y Policía de Acción y Reacción acudieron al lugar y aseguraron a los presuntos responsables, quienes previamente habían sido retenidos por vecinos del sector.

Por otra parte, el fiscal general de Coahuila informó que se investiga si uno de los agresores habría tenido influencia de figuras internacionales que anteriormente realizaron ataques similares.

En tanto, el SNTE Sección 38 lamentó y reprobó los hechos ocurridos en la secundaria del ejido La Unión, donde una integrante del personal directivo perdió la vida y maestros y estudiantes resultaron lesionados.

A través de un comunicado firmado por la secretaria general de la Sección 38, Mtra. Isela Licerio Luévano, el sindicato expresó su solidaridad con los estudiantes, docentes, familias y personal escolar que vivieron momentos de temor e incertidumbre durante el ataque.