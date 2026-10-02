Ataque en Secundaria de Torreón: Fiscalía Investiga Influencia de Masacres en el Extranjero

Un ataque con armas blancas se registró en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde la subdirectora del plantel perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los reportes proporcionado por las autoridades, dos hermanos mellizos ingresaron al plantel portando machetes. La subdirectora, identificada como Nedi Edith, de 56 años, habría intentado impedir su ingreso y fue agredida, perdiendo la vida en el lugar.

Posteriormente, los jóvenes atacaron a dos profesores y a estudiantes que se encontraban dentro de la institución. Entre los lesionados se encuentra el profesor Ricardo Quintana, de 54 años; Romina, de 17 años, quien presentó una herida en el cuello; Alejandro, de 22 años, así como un menor de 13 años que sufrió la amputación de un brazo.

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El fiscal general del Estado, Federico Fernández, informó que se descartó que durante los hechos se hayan registrado detonaciones de armas de fuego y señaló que las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el móvil del ataque.

Dentro de las primeras líneas de investigación, el fiscal informó que uno de los jóvenes tenía un seguimiento a figuras internacionales que en un momento perpetraron ataques similares.

Este aspecto forma parte de los elementos que las autoridades buscan esclarecer para determinar qué llevó a los adolescentes a ingresar al plantel y atacar a estudiantes y personal docente.

De acuerdo con testigos, durante la agresión algunos estudiantes lograron salir de la escuela, mientras que otros se resguardaron dentro de los salones.

Los dos presuntos responsables fueron sometidos por habitantes del sector y posteriormente entregados a elementos de seguridad. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Torreón, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y Policía de Acción y Reacción, quienes aseguraron a los jóvenes y los pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.