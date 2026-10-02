Seguridad

Ataque en Secundaria de Torreón: Fiscalía Investiga Influencia de Masacres en el Extranjero

El fiscal general de Coahuila informó que uno de los jóvenes detenidos podría estar influenciado por figuras internacionales que cometieron ataques similares

Investigan Influencia de Masacres Extranjeras en Ataque de Secundaria en TorreónInvestigan Influencia de Masacres Extranjeras en Ataque de Secundaria en Torreón. Foto: N+

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