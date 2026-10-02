Seguridad

Rescatan a Menor Durante Incendio de Casa en Piedras Negras, Coahuila

Habitantes del sector lograron poner a salvo a la adolescente y evitar que sufriera alguna intoxicación o quemaduras

Rescatan a Menor Durante Incendio de Casa en Piedras Negras, CoahuilaElementos de la Policía Municipal y Bomberos acudieron al lugar para controlar el siniestro. Foto: N+

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