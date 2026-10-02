Un incendio registrado en una vivienda de la colonia Praderas, en Piedras Negras, provocó pérdidas materiales totales en la planta baja y movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Al arribar al domicilio ubicado sobre la calle Daniel Isaías, los elementos de Bomberos localizaron el fuego en una vivienda de dos plantas. Debido al reporte inicial sobre posibles personas atrapadas, se realizó una búsqueda en el interior del inmueble; sin embargo, el resultado fue negativo.

De acuerdo con el reporte, la persona que se encontraba dentro del lugar logró salir por una de las ventanas antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Además, una menor que se encontraba en la planta alta logró ponerse a salvo con ayuda de vecinos, quienes intervinieron para sacarla del inmueble y evitar que resultara intoxicada o sufriera quemaduras.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vecinos Ayudan a Rescatar a Menor Durante Incendio en Piedras Negras, Coahuila

De manera preliminar, se informó que el fuego habría iniciado en el área del congelador del refrigerador y posteriormente se extendió hacia la sala, el comedor y la cocina. La planta alta también presentó afectaciones debido a la radiación del calor.

La planta baja registró pérdidas materiales totales; no obstante, tras la revisión correspondiente, las autoridades determinaron que la estructura no presenta daños que comprometan su estabilidad.