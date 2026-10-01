¿Quiénes son las Víctimas del Ataque al Interior de Secundaria en Torreón?

Dos hermanos mellizos ingresaron durante la mañana a la Secundaria General Número 13, ubicada en la calle Esperanza del Ejido La Unión, donde atacaron con machetes y detonaron petardos al interior del plantel.

Durante la agresión perdió la vida la subdirectora Nerit Edit, de 56 años y resultaron heridos el profesor Ricardo Quintana, de 54 años; Romina, de 17 años, con herida en el cuello; Alejandro, de 22 años; y un menor, de 13 años, que resultó amputado de un brazo.

De acuerdo con testigos, algunos alumnos alcanzaron a salir mientras otros estudiantes se resguardaron en los salones.

Los presuntos responsables fueron identificados de manera preliminar como dos exalumnos conocidos como "Los Cuates", quienes fueron asegurados por corporaciones de seguridad que acudieron al plantel.

Sobre los hechos, el fiscal general del Estado, Federico Fernández, informó que se descartó que se hayan registrado detonaciones de arma de fuego y precisó que se mantienen un operativo para esclarecer el móvil del ataque.

El Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos y contribuir así al desarrollo de las investigaciones.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 38 emitió un comunicado a través de sus redes sociales y reprobó lo sucedido.

El sindicato expresó su solidaridad con los estudiantes, docentes, familias y personal escolar que vivieron momentos de temor e incertidumbre durante los hechos registrados en el plantel.