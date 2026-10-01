Seguridad

¿Quiénes son las Víctimas del Ataque al Interior de Secundaria en Torreón?

Los presuntos responsables ingresaron al plantel y agredieron con machetes a maestros y estudiantes

¿Quiénes son las Víctimas del Ataque al Interior de Secundaria en Torreón?¿Quiénes son las Víctimas del Ataque al Interior de Secundaria en Torreón?. Foto: N+

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