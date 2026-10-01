Sociedad

Localizan Cuerpo del Cuarto Familiar Desaparecido tras Desborde en Talpa de Allende

Ya fue encontrado una víctima más tras el colapso de una vivienda causado por el huracán Polo en Jalisco

UEPCBJLocalizaron el cuerpo del cuarto familiar desaparecido tras desborde en Talpa de Allende. Foto: UEPCBJ

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Finaliza la búsqueda en Talpa de Allende: hallan a la última víctima del desbordamiento causado por el huracán Polo. La comunidad se enfoca ahora en la recuperación

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