Localizan Cuerpo del Cuarto Familiar Desaparecido tras Desborde en Talpa de Allende

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que ya fue localizada la cuarta persona que permanecía desaparecida tras el desbordamiento de un arroyo en la comunidad de La Cuesta, en Talpa de Allende.

Este 1 de octubre, durante los recorridos de búsqueda realizados pie a tierra, fue encontrada la persona, mientras que los cuerpos de los otros familiares ya fueron entregados por las autoridades correspondientes.

La localización se logró por los miembros de una de las brigadas forestales de la UEPCBJ, que recorría el cauce del río Santa Elena, aproximadamente a 20 kilómetros del punto donde ocurrió el colapso de la vivienda por el desborde provocado por el huracán Polo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entregan Cuerpos tras Colapso de Vivienda en Talpa de Allende, Jalisco

Con estas labores terminó el operativo de búsqueda, al ya haber sido localizados los cuatro miembros de la familia reportados como desaparecidos a consecuencia del impacto de una tormenta puntualmente severa.

Los equipos seguirán con las labores de atención y seguimiento en la comunidad, especialmente en acciones de recuperación y rehabilitación.