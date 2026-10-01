Accidentes

Joven Intenta Ganarle el Paso el Tren con una Moto en León y Pierde una Pierna

Tras el accidente, el lesionado fue trasladado de urgencia al hospital para su atención

Uno de los tripulantes de la moto quedó atorado entre los durmientes.Fotos: N+

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Joven pierde una pierna al intentar ganarle el paso al tren en moto. Fue trasladado de urgencia al hospital. Conductor detenido.

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