Joven Intenta Ganarle el Paso el Tren con una Moto en León y Pierde una Pierna

Un joven que viajaba con otra persona en una motocicleta sufrió la amputación de una pierna cuando intentó ganarle el paso al tren en el cruce del bulevar Timoteo Lozano y Hermanos Aldama, en León.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando el hombre, identificado como Alejandro, de 30 años de edad, iba como acompañante en una motocicleta con otra persona, cuando a lo lejos vieron que se acercaba el tren.

En ese momento, se les hizo fácil intentar ganarle el paso al tren, cuando en cierto momento, a Alejandro se le atoró el pie entre los durmientes, lo que impidió moverse, por lo que al pasar el tren le realizó diversos cortes.

Al ver lo que había ocurrido, el conductor de la motocicleta, quien había logrado salir sin problema, llamó de inmediato a los números de emergencia para reportar los hechos, por lo que al llegar los paramédicos, trasladaron al joven de 30 años al hospital.

Minutos después se informó que el lesionado se encontraba estable, pero delicado, mientras que el conductor de la moto quedó detenido para ver la responsabilidad de los hechos.