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Memo Ochoa Tendrá Homenaje en el Amistoso México vs Chile

El exportero mexicano anunció su retiro luego de la Copa del Mundo de 2026; asistió a seis Mundiales

Guillermo Ochoa durante un partido con la Selección MexicanaGuillermo Ochoa durante un partido con la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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