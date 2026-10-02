Memo Ochoa Tendrá Homenaje en el Amistoso México vs Chile

Guillermo Ochoa, para muchos uno de los mejores porteros mexicanos de todos los tiempos, anunció su retiro como profesional hace unos meses luego de haber asistido a su sexta Copa del Mundo. El exguardameta tuvo minutos en el partido contra Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026 y se despidió ante la afición del Estadio Banorte en la derrota ante Inglaterra en los octavos de final.

Memo puso fin a una carrera histórica, pues fue el primer portero mexicano que probó suerte en Europa y aunque por diversas situaciones nunca pudo aterrizar en un club de primera categoría, fue capaz de jugar en la fase previa de la UEFA Champions League. Además, fue figura clave en tres de los Mundiales que jugó con atajadas sensacionales.

Tras su retiro, se rumoreó que Ochoa formaría parte del cuerpo técnico de Rafa Márquez en la selección mexicana, aunque al final eso no sucedió. Lo que sí es un hecho es que Memo es una leyenda del equipo mexicano y por esa razón será objeto de un homenaje durante la Fecha FIFA, específicamente en el previo del partido México vs Chile.

Memo Ochoa será homenajeado en Los Ángeles

De acuerdo con la reportera de TUDN, María Fernanda Alonso, Ochoa será homenajeado "antes y durante" el amistoso entre México y Chile que se jugará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, el próximo martes 6 de octubre.

Aunque no se revelaron más detalles de en qué consistirá el homenaje, la información explica que Ochoa es el jugador que más participaciones tuvo en el denominado MexTour, que es la programación de partidos del Tricolor en Estados Unidos con la intención de acercar al equipo a la afición mexicana que radica en ese país.

TUDN, por su parte, ahondó en la información y agregó que "algunos reportes consideran que Guillermo Ochoa concentrará con el cuadro de Rafael Márquez, por lo que se prevé tenga minutos de juego ante Chile".

Por si esto fuera poco, el reporte de María Fernanda Alonso señala que se espera que la antorcha olímpica del Memorial Coliseum esté encendida durante el homenaje al portero mexicano.