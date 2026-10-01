Liverpool Tiene Interés en Gilberto Mora; Esto Pagarían por el Jugador Mexicano

Para nadie es un secreto que Gilberto Mora es el jugador mexicano con mayor proyección de la actualidad y, quizás, de toda la historia. A sus 17 años, el centrocampista ya ostenta múltiples récords con la selección mexicana, entre los que destacan ser el jugador más joven en jugar un Mundial y el de menor edad en anotar un gol con la camiseta nacional.

Desde hace varios meses, los rumores y reportes de la prensa internacional lo han colocado en la mira de grandes equipos como el Real Madrid y el Barcelona. Sin embargo, parece que otro gigante de Europa ha puesto sus ojos sobre 'Morita', pues se dice que el Liverpool es el principal contendiente de la Premier League para hacerse con los servicios del futbolista.

El portal oficial del Liverpool compartió la noticia del medio TeamTalk en la que se dio a conocer el interés de los Reds en Gilberto Mora. "El Liverpool se ha puesto en contacto directo con sus representantes, lo que pone de manifiesto el «serio interés» de Anfield", se puede leer en la página oficial del club inglés.

¿Cuánto pagarían por Gilberto Mora?

De acuerdo con la prensa inglesa, el posible traspaso de Gilberto Mora rondaría entre los 20 y los 25 millones de euros (es decir, entre 17 y 21 millones de libras esterlinas o entre 22,5 y 28 millones de dólares), una cifra que establecería un nuevo récord en las ventas de la Liga MX.

En ese sentido, recordemos que su representante Rafaela Pimenta ha recalcado la importancia de elegir un club que priorice el desarrollo y la regularidad de Mora, en lugar de simplemente escoger al equipo más conocido.

Con su cumpleaños acercándose (cumplirá 18 años el 14 de octubre) y su buen momento, se espera que la competencia por fichar a Mora se intensifique en el próximo mercado de fichajes, por lo que podría salir del futbol mexicano en el mes de enero o bien, en el verano de 2027.

Los reportes también señalan que otros equipos además del Real Madrid y del Barcelona que estarían sumamente interesados en el mexicano son: Borussia Dortmund, Benfica, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Manchester United, así como Paris Saint-Germain, Bayern Munich, AC Milan, Ajax y Napoli.