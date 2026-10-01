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Liverpool Tiene Interés en Gilberto Mora; Esto Pagarían por el Jugador Mexicano

La joya del futbol mexicano podría salir rumbo a uno de los clubes más importantes, no solo de Inglaterra, sino de toda Europa

Gilberto Mora durante un partido con la Selección MexicanaGilberto Mora durante un partido con la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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