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Portugal Reemplaza a Cristiano Ronaldo; Rafael Leao Utilizará el Número 7

El atacante de 41 años de edad podría haber jugado su último partido con la camiseta de su selección nacional

Cristiano Ronaldo durante un partido con PortugalFoto: Reuters

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