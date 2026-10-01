Portugal Reemplaza a Cristiano Ronaldo; Rafael Leao Utilizará el Número 7

Parece que la era de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal ha llegado a su fin. El histórico delantero abandonó la concentración del equipo luego de que el entrenador, Jorge Jesús, lo dejara sin actividad durante el partido frente a Noruega en la segunda jornada de la UEFA Nations League.

Aunado a esto, las declaraciones del estratega sobre la situación de su capitán habrían detonado la salida del atacante, pues Jesús aseguró que "ningún jugador cambiará jamás" sus ideas. "Ni él ni nadie más en el fútbol. Ni ningún presidente. Nunca, cero", apuntó el director técnico de Portugal.

Luego de esa rueda de prensa, Cristiano Ronaldo tomó la decisión de marcharse y lanzó un mensaje en sus redes sociales que generó mucha polémica. "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección", explicó el delantero, quien añadió que "a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", finalizó su mensaje.

De esta manera, parece que el ciclo de Cristiano Ronaldo ha terminado con la selección portuguesa, en lo que parece un final anticlimático para una carrera brillante. Por su parte, la Federación Portuguesa de Futbol se limitó a emitir un comunicado en el que mencionaban la salida del goleador.

Rafael Leao será el heredero de Cristiano Ronaldo en Portugal

Luego de la polémica, la selección de Portugal ya eligió quién será el heredero del mítico dorsal 7. Rafael Leao, atacante del Galatasaray, será quien porte el número que durante tantos años le perteneció a Cristiano Ronaldo.

Con esa camiseta, Ronaldo llevó a su selección a ganar tres trofeos: dos Nations League y una Eurocopa. Además, el legendario delantero se va del equipo como el máximo goleador, con 146 anotaciones; como el máximo asistidor, con 45 pases para gol; y como el jugador con más partidos disputados, con 234.