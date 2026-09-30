Cristiano Ronaldo Habla sobre su Salida de la Concentración de la Selección de Portugal

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, confirmó su salida de la concentración del equipo nacional después de la conferencia de prensa del director técnico, Jorge Jesus, y de sostener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, el atacante portugués confirmó su decisión y señaló que posteriormente dará a conocer los motivos que lo llevaron a dejar el equipo.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado", expresó Cristiano Ronaldo.

La salida ocurre un día antes del partido de Portugal contra Dinamarca por la Liga de Naciones, en medio de la atención generada por la situación entre el delantero y el cuerpo técnico.

Previamente, Jorge Jesus había negado que existiera un conflicto con Ronaldo, después de que el jugador no participara en el último entrenamiento del equipo. La Federación Portuguesa confirmó su ausencia, aunque inicialmente no informó los motivos.