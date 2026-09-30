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Cristiano Ronaldo Habla sobre su Salida de la Concentración de la Selección de Portugal

El jugador portugués dio detalles sobre su salida de la concentración antes del próximo partido

Cristiano Rolando Habla sobre su Salida de la Concentración de la Selección de PortugalCristiano Rolando Habla sobre su Salida de la Concentración de la Selección de Portugal. Foto: @Cristiano

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Cristiano Ronaldo deja la selección de Portugal inesperadamente. La Federación aún no aclara si es una baja definitiva.

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