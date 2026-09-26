¿Chivas vs Querétaro Pasará por TV En Vivo? Dónde Ver Gratis Hoy el Partido de Liga MX 2026

Estamos en plena Fecha FIFA y aún así hay actividad de la Liga MX y uno de los juegos que destaca en el Guadalajara vs Querétaro, sobre todo porque muchos aficionados no saben dónde ver el partido en vivo, donde el equipo de Gabriel Milito va a tener que afrontar el compromiso con seis bajas por convocatoria con Selección Mexicana.

Si aún tienes dudas de a qué hora y en qué canal juega Chivas vs Querétaro, te compartimos el horario y dónde se puede mirar la transmisión en vivo gratis del partido de hoy, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

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¿A qué hora juega Chivas vs Querétaro hoy?

La primera buena noticia es que ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 17:07 horas (5:07 de la noche, tiempo del centro de México) de este sábado 26 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Akron, recinto que se ubica en la entidad de Guadalajara.

Previo al juego de Guadalajara vs Querétaro, ya se sabía que varios equipos iban a tener que afrontar la décima fecha del campeonato con las bajas de los jugadores que fueran convocados por sus selecciones a la Fecha FIFA de septiembre 2026. El Rebaño Sagrado no va a poder contar con Raúl 'El Tala' Rangel, Diego Campillo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Luis Romo y Roberto Alvarado.

¿Transmisión de Chivas vs Querétaro pasa por un canal de TV?

Si no tienes dónde ver Chivas vs Querétaro, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Dónde ver Chivas vs Querétaro en vivo gratis

Ya que el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido de Chivas vs Querétaro va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 8 de la Liga MX 2026.

AO