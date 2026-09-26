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¿Chivas vs Querétaro Pasará por TV En Vivo? Dónde Ver Gratis Hoy el Partido de Liga MX 2026

Checa a qué hora y en qué canal juega el Guadalajara vs Querétaro este sábado, para que disfrutes la transmisión del partido de la Jornada 10 de la Liga MX Apertura 2026

Chivas vs Querétaro para por un canal de TV dónde ver partido hoy en vivo gratis de la Liga MX 2026El partido de Chivas contra Querétaro forma parte de la Jornada 10 de la Liga MX 2026. Foto: Cuartoscuro

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