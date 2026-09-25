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¿Qué Canal Pasa el México vs Colombia? Link Donde Ver la Transmisión Online del Partido

Si no sabes dónde ver el México vs Colombia en vivo, consulta qué opciones tienes para que no te pierdas el partido de la selección

Conoce En Qué Canal Pasa México vs ColombiaLa Selección Mexicana jugará cuatro partidos en esta fecha FIFA. Foto: Reuters

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