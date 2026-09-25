¿Qué Canal Pasa el México vs Colombia? Link Donde Ver la Transmisión Online del Partido

La Selección Mexicana inicia una nueva era bajo la dirección de Rafa Márquez, de ahí que sea importante que sepas dónde ver el México vs Colombia en vivo, y acá te traemos en qué canal pasa y el link de la transmisión online.

En esta Fecha FIFA, el Tri encarará cuatro partidos contra potentes rivales como preparación para su debut en la Nations League de Concacaf 2026, juego que se disputará el próximo 17 de noviembre en Monterrey.

Por ello, Rafa Márquez presentó su primera convocatoria, que cuenta con la base de jugadores que estuvieron en el Mundial 2026, aunque con algunas ausencias por lesiones y otras razones como es el caso de Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, entre otros.

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¿Cuándo y a qué hora es el México vs Colombia?

El primer partido de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA se disputará este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo de CDMX, y se jugará en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland. Estos son los horarios del partido en distintas ciudades del país:

6 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

7 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

8 pm en Cancún, Quintana Roo.

Ambas selecciones llegan a este compromiso luego de haber perdido en la misma instancia del Mundial 2026, los Octavos de Final, pues los mexicanos fueron eliminados por Inglaterra, mientras que los colombianos cayeron ante Suiza.

¿Dónde ver México vs Colombia gratis?

La transmisión del partido de la Selección Mexicana vs Colombia se podrá ver en TV Abierta a través de la señal de Canal 5 en vivo, por lo que será completamente gratis para los aficionados mexicanos. En caso de que cuentes con televisión de paga podrás seguir las acciones en TUDN.

La transmisión de Canal 5 comenzará a las 6:50 pm, hora del centro de México, pero recuerda que puedes ver la cobertura completa antes y después del encuentro amistoso a través de TUDN, la cual contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa.

Link del México vs Colombia online

En caso de que no cuentes con una televisión cerca, puedes ver el juego en vivo desde cualquier dispositivo móvil en la app ViX, en el siguiente link: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-AMIS92626_MX, contratando el paquete Premium.

También puedes seguir el minuto a minuto del partido de la Selección Mexicana en el Liveblog N+ para que no te pierdas de las mejores acciones de este juego amistoso internacional, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento.

PPP