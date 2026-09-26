Seguridad

Capturan a un León en Valle Redondo; Investigan su Procedencia en Tijuana, BC

Un reporte al 911 sobre el hallazgo de animal exótico movilizó a corporaciones de seguridad y a la PROFEPA

Capturan a un León en Valle Redondo; Investigan su Procedencia en Tijuana, BCCapturan a un León en Valle Redondo; Investigan su Procedencia en Tijuana, BC | Foto: PROFEPA

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+