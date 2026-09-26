Capturan a un León en Valle Redondo; Investigan su Procedencia en Tijuana, BC

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizaron un operativo tras el reporte de un león suelto en las inmediaciones de Valle Redondo, el cual representaba un grave riesgo para los residentes.

La alerta ingresó a la línea de emergencias, durante la mañana de este viernes 25 de septiembre, cuando ciudadanos informaron haber visto al felino rondando la zona tras presuntamente haberse escapado de un predio cercano.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) y personal especializado acudieron al lugar y localizaron al león en el interior de un inmueble. El ejemplar presentaba una lesión visible en el cuerpo, por lo que agentes y veterinarios desplegaron maniobras preventivas para salvaguardar la integridad de las personas presentes y evitar alterar al felino.

Jaula de Traslado Utilizada para el Resguardo y Atención Médica del León | Foto: SSCBC

Para garantizar un manejo seguro, médicos veterinarios procedieron a sedar al león y colocarlo dentro de una jaula especial de traslado, con el fin de brindarle valoración médica inmediata y atención especializada.

El felino quedó bajo la custodia de las autoridades ambientales competentes, quienes iniciaron las investigaciones para verificar su procedencia legal y determinar si los propietarios del predio de donde escapó contaban con los permisos requeridos.

JMR