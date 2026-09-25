Seguridad

Falta de Policías Afecta Zona Rurales de Tecate en Baja California

El municipio opera con menos de la mitad de los agentes que necesita

Falta de Policías Afecta Zona Rurales de Tecate en Baja CaliforniaFalta de Policías Afecta Zona Rurales de Tecate en Baja California | Foto: N+

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