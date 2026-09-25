Falta de Policías Afecta Zona Rurales de Tecate en Baja California

La falta de personal policial se mantiene como uno de los principales obstáculos en materia de seguridad para el municipio de Tecate, donde la corporación local opera con menos de la mitad de agentes de lo recomendado.

Actualmente, la Policía Municipal de Tecate cuenta con un aproximado de 110 elementos en activo para atender a toda la población, aunque la ciudad debería disponer de más de 300 agentes operando.

Ante esta situación, el Ayuntamiento busca implementar un plan para fortalecer la fuerza de la corporación. El proyecto contempla el reclutamiento de nuevos efectivos, así como la mejora de las condiciones laborales de los policías actuales.

El objetivo es ampliar la cobertura de vigilancia en el municipio, poniendo especial énfasis en las comunidades rurales y las delegaciones más alejadas de la zona urbana, sectores que han tenido mayor demanda de presencia policiaca.

JMR