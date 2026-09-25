Seguridad

Catean Seis Inmuebles y Detienen a Tres Sujetos en Huejotzingo, Puebla

Durante las intervenciones judiciales en el Pueblo Mágico fueron aseguradas pipas, mototaxis, vehículos particulares y más de 200 dosis de droga

Cateo Seis Inmuebles Tres Detenidos Droga Marihuana Cristal Pipas Aseguradas Huejotzingo PueblaDurante las intervenciones fueron asegurados varios indicios relacionados con diversos delitos. Foto: N+

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Operativo en Huejotzingo: Catean seis inmuebles y detienen a tres personas. Aseguran pipas, mototaxis y más de 200 dosis de droga. Descubre más sobre esta intervención.

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