Catean Seis Inmuebles y Detienen a Tres Sujetos en Huejotzingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que llevó a cabo seis órdenes de cateo de manera simultánea en distintos inmuebles del municipio de Huejotzingo, como parte de investigaciones relacionadas con delitos de alta incidencia.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Policía Municipal de San Martín Texmelucan y personal de la FGE Puebla.

Como resultado de las diligencias judiciales realizadas en inmediaciones del Pueblo Mágico, fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, cuya identidad no se dio a conocer.

La FGE Puebla realizó seis cateos simultáneos en Huejotzingo, con apoyo de autoridades de los tres órdenes de gobierno, como parte de investigaciones por delitos de alta incidencia.#FiscalíaInforma | https://t.co/xJDAtW55lA pic.twitter.com/CZVoHrjEjy — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2026

Asimismo, se aseguraron 80 dosis con características similares a marihuana y 162 dosis con características similares a cristal, además de dinero en efectivo, dos básculas grameras y seis elementos balísticos.

Durante las intervenciones también fueron asegurados nueve vehículos tipo pipa para transporte de gas LP, seis mototaxis y cinco vehículos particulares, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

Cinco de los seis inmuebles cateados arrojaron indicios de interés para la investigación, mientras que en uno de ellos no fueron localizados elementos relacionados con los hechos investigados.

Por último, la FGE Puebla informó que las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con los actos de investigación para determinar responsabilidades y establecer la situación jurídica de los involucrados.

Con información de N+

GMAZ