Seguridad

Vinculan a Proceso a 'la Barbie de la Alianza' y a Líder Criminal en Monterrey

La creadora de contenido Estefani 'N', continuará internada en un centro penitenciario junto a Melany 'N' y Javier 'N'

La Barbie de la Alianza vinculación FGREstefani 'N', conocida como 'la Barbie de la Alianza'. Foto: FGR

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