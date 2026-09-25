Vinculan a Proceso a 'la Barbie de la Alianza' y a Líder Criminal en Monterrey

La creadora de contenido 'la Barbie de la Alianza', como es conocida Estefani 'N', fue vinculada a proceso junto con Melany 'N' y Javier 'N', presunto líder criminal, después de haber sido detenidos durante la celebración de las fiestas patrias y haberles decomisado armas de fuego, cartuchos y distintos tipos de droga.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que Estefani 'N' se desempeñaba como influencer o creadora de contenido en redes sociales donde es conocida como 'la Barbie de la Alianza' por su gusto e interés por dicha marca; mientras que Javier "N" fue señalado como líder delictivo y se le investiga por su participación en distintos hechos de violencia.

Las autoridades federales informaron que a las tres personas, Estefani 'N', Melany 'N' y Javier 'N', al momento de su detención, les fueron encontrados y asegurados 7 cargadores, 73 cartuchos, 50 envoltorios con cocaína, y 60 más con marihuana.

Tras su vinculación a proceso, 'la Barbie de la Alianza', el presunto líder criminal, identificado como Javier 'N', y Melany 'N', continuarán internados en centros penitenciarios del estado de Nuevo León, donde seguirá la investigación del caso en el que se encuentra involucrada la creadora de contenido de redes sociales.

SHH