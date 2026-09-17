Ella es 'la Barbie de la Alianza', Creadora de Contenido Detenida en Monterrey

'La Barbie de la Alianza', como es conocida Estefani 'N', es una creadora de contenido conocida en redes sociales por generar videos, realizar tandas y compartir su estilo de vida. Las autoridades de seguridad dieron a conocer su detención junto con otras dos personas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El apodo de 'La Barbie de la Alianza' se debe al gusto de la creadora de contenido por esta marca. En sus redes sociales se pueden observar fotografías de ellas donde destaca el color rosa tanto en ropa como en diferentes artículos, incluso en autos, acompañados de la palabra Barbie.

Incluso en su descripción de las redes sociales de Estefani 'N' se lee 'Se lo que quieras ser. Im a BARBIE GIRL'. Además, la creadora de contenido mostraba remodelaciones de su casa en la zona norte de la ciudad de Monterrey, compartía fotografías de dinero, posando junto a camionetas y vehículos de alto valor.

'La Barbie de la Alianza' fue detenida junto con Javier 'N', de 38 años de edad, y otra mujer identificada como Melany 'N', de 18 años de edad, cuando viajaban a bordo de un auto particular en el cruce de la avenida Cabezada y Nepenta, en la colonia San Bernabé, al norte de la ciudad de Monterrey.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Tres con Armas y Droga en Col. San Bernabé en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, Estefanie 'N' es señalada como supuesta líder de un grupo delictivo e investigada por su presunta relación en distintos hechos ilícitos. A los sospechosos se les encontró 7 cargadores de arma larga, más de 130 dosis de cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

SHH