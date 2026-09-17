Seguridad

Ella es 'la Barbie de la Alianza', Creadora de Contenido Detenida en Monterrey

Estefani 'N', conocida por subir videos a redes sociales, fue detenida junto a dos personas más con armas y droga

La Barbie de la Alianza'La Barbie de la Alianza' se dedicaba a crear contenido y a hacer tandas. Foto: Estefani Reyes

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