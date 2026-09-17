Seguridad

Localizan a Hombre y Mujer Sin Vida Dentro de un Auto en Tecalitlán, Jalisco

Al interior del vehículo también fue encontrada una menor de edad con vida; las autoridades no informaron si tiene parentesco con las víctimas

Policía de JaliscoFueron localizados un hombre y una mujer sin vida en Tecalitlán. Foto: Policía de Jalisco

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Hallazgo en Jalisco: un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida en un auto. Una niña sobrevivió, pero en estado de shock

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