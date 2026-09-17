Localizan a Hombre y Mujer Sin Vida Dentro de un Auto en Tecalitlán, Jalisco

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron localizados al interior de un vehículo abandonado sobre la carretera Tecalitlán-Jilotlán de los Dolores, en Jalisco; había una niña con ellos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre era el chofer de la mujer, pero acerca de la menor que fue localizada con vida dentro del automóvil, no se informó si tenía parentesco con alguno de los fallecidos.

Tras una revisión por parte de las autoridades, se dio a conocer que los cuerpos presentaban heridas hechas por un arma de fuego.

La niña se encontraba en estado de shock, por lo que no fue posible que brindara datos a las autoridades acerca de lo sucedido.

“No eran pareja, el que iba tanto en el vehículo como la señora, más bien era el chofer que iba a trasladar a la señora a algún lugar, al parecer traían equipaje como que iban a ir a algún otro lugar y fueron agredidos con arma de fuego. Ahí pierden la vida el chofer y la señora y la menorcita quedó ahí abandonada”, informó Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco.