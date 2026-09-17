Rescatados en Finca de Tecalitlán, Jalisco, Eran Enviados a Enfrentamientos

Los heridos en recuperación en la finca desmantelada de Tecalitlán, Jalisco, eran enviados a enfrentamientos. Presentaban fracturas y lesiones de bala, según autoridades.

De acuerdo con la Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, los ocho hombres rescatados en el inmueble fueron víctimas de reclutamiento para el crimen organizado. Algunos de ellos refirieron que fue a través de ofertas de trabajo, aunque solo había una denuncia por desaparición de uno de ellos.

"Hay variedad de situaciones, unas personas las llevaron a enfrentamientos, disparos,otros por caídas, golpes, en diferentes fechas", explicó Blanca Trujillo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Finca en Tecalitlán, Jalisco Operaba Como Hospital para Grupos Delincuenciales

Además, hasta el momento no se ha determinado si la finca era rentada, ya que el propietario falleció hace tiempo y los responsables del inmueble son sus hijos.

Autoridades están en gestiones para realizar entrevistas con los encargados de la finca e indagar bajo qué condiciones se hacía uso del domicilio.