Seguridad

Rescatados en Finca de Tecalitlán, Jalisco, Eran Enviados a Enfrentamientos

Varias de las personas que encontraron en el inmueble, presentaban heridas por arma de fuego

Finca en Tecalitlán JaliscoEl inmueble era utilizado para llevar a heridos. Foto: N+

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Rescatados en Tecalitlán: víctimas de reclutamiento para el crimen organizado, heridos por enfrentamientos. Autoridades investigan el uso de la finca.

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