Emiten Alerta Amarilla por Fuertes Vientos en CDMX; Advierten Caída de Ramas, Árboles y Lonas

Autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este jueves 17 de septiembre. Protección Civil advierte que podría presentarse la caída de árboles y ramas, así como de lonas y mobiliario urbano.

La alerta abarca 10 alcaldías de la capital: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió algunas recomendaciones para ante el pronóstico de vientos fuertes en la Ciudad de México:

No subir a lugares altos y expuestos al viento.

Guardar objetos del exterior que puedan caerse.

Cerrar puertas y ventanas.

Apartarse de sitios en visible riesgo de caer.

En casos como este la prevención es muy importante. Si hay árboles susceptibles a caídas en tu calle, no dudes en solicitar los servicios de poda preventiva de las alcaldías.

Recuerda que según las normas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), las podas no pueden superar el 10% de la copa del árbol, incluso si este tiene plagas. Las podas completas suelen debilitar aún más a los árboles enfermos y en la mayoría de los casos son una sentencia de muerte.

Por eso estas prácticas están prohibidas en la capital. Además, recuerda que quienes practican las podas deben contar con un permiso, así como con una licencia emitida por la PAOT.