Pronóstico del tiempo

Emiten Alerta Amarilla por Fuertes Vientos en CDMX; Advierten Caída de Ramas, Árboles y Lonas

Diez alcaldías de la capital se encuentran bajo alerta por fuertes vientos durante la tarde y noche de este jueves

Emiten alerta amarilla por vientosEmiten alerta amarilla por vientos en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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