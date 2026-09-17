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PC Pide Activar Plan Familiar de Protección por Lluvias Muy Fuertes

La dependencia destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención desde los hogares

Lluvias en la CDMXLluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias intensas en México: CNPC recomienda activar el Plan Familiar de Protección. Identifica rutas de evacuación y mantén tu mochila de emergencia lista.

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