PC Pide Activar Plan Familiar de Protección por Lluvias Muy Fuertes

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la ciudadanía a activar un plan familiar, debido a que seguirán las lluvias muy fuertes en varios estados del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias fuertes con puntuales intensas en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, precipitaciones puntuales muy fuertes en Tamaulipas; así como lluvias fuertes en Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se estiman chubascos en Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Ante este panorama de lluvias, la CNPC mantiene una coordinación permanente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para reforzar los recorridos preventivos en zonas vulnerables. Se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Además, la dependencia destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención desde los hogares, por eso la importancia de crear o actualizar el Plan Familiar de Protección Civil, que facilitará que cada integrante que conozca los protocolos de seguridad. También es muy importante ubicar previamente las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos.

De igual manera, se debe tener a la mano la mochila de emergencia, la cual debe estar provista de documentos importantes en bolsas de plástico herméticas, radio de pilas, agua embotellada y alimentos no perecederos.

A las personas que habitan en zonas de laderas o pendientes, es fundamental la vigilancia continua de su entorno, a fin de identificar la aparición de grietas, inclinación de postes o árboles, y evacuar con anticipación hacia los refugios temporales más cercanos al lugar donde viven.

Con información de N+