Valentina Ferrer Anuncia su Separación de J Balvin tras Casi 10 Años Juntos

Valentina Ferrer confirmó que su relación con J Balvin llegó a su fin después de casi 10 años juntos y un hijo en común.

La modelo argentina dio a conocer la noticia mediante un comunicado en sus redes oficiales, donde explicó que la decisión fue tomada en conjunto y que su prioridad seguirá siendo el bienestar del hijo que comparte con el cantante colombiano.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", señala el comunicado.

Ferrer fue enfática en subrayar que la separación no fue producto de un conflicto, sino del respeto a la historia que construyeron como familia.

Valentina Ferrer y J Balvin se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip de la canción "Sigo extrañándote", en el que ella participó como protagonista.

En 2018 su vínculo se formalizó y ambos dieron la bienvenida a su hijo Rio en 2021.

En enero de 2025, Balvin habló en un podcast sobre un episodio de depresión que lo llevó a alejarse de Ferrer durante su embarazo.

En agosto de 2026 resurgió la polémica sobre una influencer que aseguró haber tenido un encuentro con el cantante durante el embarazo de Ferrer, versión que ni Balvin ni Ferrer han confirmado públicamente.