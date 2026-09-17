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Valentina Ferrer Anuncia su Separación de J Balvin tras Casi 10 Años Juntos

La modelo argentina señaló que la separación fue de mutuo acuerdo y sin conflictos de por medio

valentina-ferrer-j-balvin-se-separanJ Balvin y Valentina Ferrer estuvieron juntos durante diez años aunque nunca se casaron. Foto: Cuartoscuro

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Tras una década juntos, Valentina Ferrer confirma su separación de J Balvin. La prioridad sigue siendo su hijo en común. Conoce los detalles de esta decisión.

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