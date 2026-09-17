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Macklemore Donará 1 Millón de Dólares a Palestina e Invita a Robert Kraft a Igualar Cifra

Macklemore anunció una donación de 1 millón de dólares para Palestina y retó a Robert Kraft a igualar la cifra tras vetarlo de la gira de Ed Sheeran

macklemore-dona-un-millon-de-dolares-ganancias-ed-sheeran-giraMacklemore donará sus ganancias de la gira con Ed Sheeran a Palestina. Foto: AFP

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El veto a Macklemore en la gira de Ed Sheeran por gritar 'Palestina libre' desata debate sobre libertad de expresión. ¿Qué hará Robert Kraft?

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