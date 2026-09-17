Republicana María Elvira Salazar Cuestiona a Trump por Política Migratoria

La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó una crítica directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las políticas migratorias de su administración y afirmó que las medidas de detención “han ido demasiado lejos”.

Salazar, integrante del Partido Republicano y representante de Florida en la Cámara de Representantes, dirigió el mensaje directamente a Trump en un anuncio publicado en sus redes sociales. La legisladora pidió al presidente tener cuidado con las recomendaciones de sus asesores y señaló que durante julio fueron detenidas 50 mil personas, de las cuales la mitad no tenía antecedentes penales.

“Señor Presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos”, expresó Salazar, quien además afirmó que los mismos hispanos que ayudaron a llevar a Trump nuevamente a la Casa Blanca en 2024 “hoy se sienten traicionados”.

La postura de Salazar cobra relevancia porque la crítica proviene de una integrante del propio Partido Republicano y está dirigida al presidente de su partido. En su mensaje, la congresista no planteó una amnistía, sino que pidió una solución que permita a los migrantes tener “una vida digna” en Estados Unidos.

Salazar también sostuvo que Trump es quien puede resolver el problema migratorio que, de acuerdo con sus palabras, el país arrastra desde hace 40 años. Su llamado se suma a las posiciones de otros republicanos que han expresado preocupaciones sobre el impacto de las políticas migratorias de la administración entre los votantes latinos.

Las detenciones de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado durante los últimos meses. En julio, la agencia registró 49 571 arrestos, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump hasta ese momento.

El incremento en las detenciones, sin embargo, no se ha reflejado en un aumento proporcional de las deportaciones. Datos preliminares muestran que en agosto los arrestos alcanzaron casi 51 mil, mientras que las deportaciones se mantuvieron en un promedio de alrededor de mil 200 al día.

Entre los factores señalados están el creciente número de personas detenidas sin antecedentes penales y los casos migratorios que permanecen pendientes.