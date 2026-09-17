Internacional

Republicana María Elvira Salazar Cuestiona a Trump por Política Migratoria

La congresista señaló que durante julio fueron detenidas 50 mil personas, la mitad de ellas sin antecedentes penales

Republicana María Elvira Salazar Cuestiona a Trump por Política MigratoriaMaría Elvira Salazar en Conferencia de Prensa. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La congresista Salazar, del Partido Republicano, cuestiona a Trump: pide una solución digna para migrantes

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+