Internacional

Juez Fija Audiencia sobre Petición de Arresto Domiciliario de Esposa de Maduro

La defensa afirma que Cilia Flores necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel en la que está no reúne las condiciones para su cuidado

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en una audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 22 de julio de 2026. Foto: ReutersCilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en una audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 22 de julio de 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+