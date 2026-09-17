Juez Fija Audiencia sobre Petición de Arresto Domiciliario de Esposa de Maduro

El próximo 8 de octubre se llevará a cabo una audiencia para tratar la solicitud de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, de esperar su juicio bajo arresto domiciliario.

El juez federal Alvin K. Hellerstein convocó a la audiencia a las 10:30 hora local en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según un documento publicado por el tribunal y firmado por el magistrado.

La defensa de Flores pidió el pasado miércoles, en un documento judicial, que sea trasladada a una residencia privada en Nueva York, bajo un régimen de arresto domiciliario con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Cilia Flores, detenida por cargos relacionados con narcotráfico, afirmó que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero no reúne las condiciones necesarias para su cuidado.

Los abogados de la mujer de 69 años aseguraron que los costos de este traslado serán asumidos por la imputada.

Además, ofrecieron la retención de su pasaporte como parte de las condiciones para garantizar que permanezca bajo custodia.

En la carta presentada ante la corte, describieron episodios de dolor de pecho, arritmias, dificultades para respirar y una pérdida de más de 10 kilos desde su detención.

Asimismo, dijeron que el 29 de julio habría sufrido un grave episodio de salud que aparentemente pudo tratarse de un infarto leve, aunque esto no ha sido confirmado médicamente.

Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron detenidos el 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York.

Ambos se declararon no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Se espera que el juicio comience el 1 de junio de 2027.

Con información de EFE.

SPB