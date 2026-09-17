Sheinbaum se Reúne por Primera Vez con Graciela Domínguez, Gobernadora de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió la mañana de este jueves por primera vez con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, en Palacio Nacional.

Se trata de la primera reunión de trabajo entre la mandataria y la gobernadora para ampliar los lazos de cooperación entre el gobierno de Sinaloa y el gobierno de la República.

Durante el encuentro abordaron temas prioritarios de la coyuntura de Sinaloa, previo a la visita que hará al estado la Presidenta. "La agenda de Sinaloa es la agenda de la presidenta Sheinbaum", publicó en un comunicado el gobierno estatal.

“Un honor sostener este primer encuentro con la presidenta, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”, informó a través de sus redes Domínguez Nava.

La mandataria estatal añadió que desde la Mesa de Seguridad reiteró su voluntad de "seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en Sinaloa”.

AMP