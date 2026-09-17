Política

Sheinbaum se Reúne por Primera Vez con Graciela Domínguez, Gobernadora de Sinaloa

Se trata de la primera reunión de trabajo para ampliar los lazos de cooperación entre el gobierno estatal y federal

La presidenta Sheinbaum y la gobernadora de Sinaloa. Foto: Gobierno de SinaloaLa presidenta Sheinbaum y la gobernadora de Sinaloa. Foto: Gobierno de Sinaloa

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