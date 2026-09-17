Muere la Diputada Federal Anay Beltrán Reyes

Este jueves se dio a conocer el fallecimiento de la diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México, Anay Beltrán Reyes.

La legisladora federal tenía 44 años de edad y no se han dado detalles sobre el motivo de su muerte.

En redes sociales, compañeros de su bancada, entre ellos Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, y el legislador Pedro Zenteno Santaella lamentaron su muerte y enviaron condolencias a su familia.

Además, Morena también publicó un mensaje para despedir a la legisladora "con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida compañera Anay Beltrán Reyes, diputada federal y mujer comprometida con la transformación de nuestro país".

La muerte de Anay Beltrán no es la única que ha enlutado a la Cámara de Diputados en días recientes. El pasado 4 de septiembre, el diputado Zenyazen Escobar García fue hallado sin vida, en un auto sobre la carretera en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz.

Beltrán Reyes se tituló como licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana. En 2018, fungió como coordinadora operativa territorial de Morena y posteriormente coordinadora de su partido en Tultitlán.

Más tarde, en 2022 se desempeñó como secretaria del Gobierno de Tultitlán, y dos años después, en 2024, fue encargada de Despacho de la Presidencia municipal.

Con información de N+