Política

Muere la Diputada Federal Anay Beltrán Reyes

La legisladora falleció a los 44 años, se desconocen las causas

La diputada Anay Beltrán ReyesLa diputada Anay Beltrán Reyes. Foto: Facebook @Anay Beltrán Reyes

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Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena por Tultitlán, muere a los 44 años. Su carrera en el Estado de México deja un legado importante.

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