Enrique Inzunza Deja Bancada de Morena y Seguirá como Senador Independiente

Enrique Inzunza dejará el grupo parlamentario de Morena para continuar como senador independiente, al señalar que busca evitar que las acusaciones en su contra sean utilizadas para cuestionar al movimiento.

“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de MORENA, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, afirmó Inzunza.

El anuncio del legislador se dio luego de que hace cuatro meses, una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos nexos con el crimen organizado, entre los que figuran él y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

El senador mencionó este miércoles que desde entonces ha sido "objeto de una feroz campaña de calumnias y diatribas” y apuntó que hasta hoy, no hay una sola prueba.

Recalcó que los sinaloenses le confirieron, mediante el voto democrático, “la responsabilidad de representarlos en el Senado de la República”, encomienda que ha asumido “conforme a las normas que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos: seriedad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”.

Dijo que dichos señalamientos son “un instrumento de lawfare, con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento, a la sazón del escándalo de violación a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país, por la injerencia de agentes de la CIA en contubernio con autoridades del estado de Chihuahua, en especial, de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuya denuncia encabecé desde la tribuna del Senado, para solicitar que se deslindaran responsabilidades de las personas participantes, nacionales y extranjeras, en esa grave vulneración de nuestro orden constitucional”.

El senador subrayó que como abogado ejerce su “propia defensa amparado en mi probidad profesional y mi honestidad personal”, por lo que no dará “elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos, lo mejor del gran pueblo de México”.