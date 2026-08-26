Política

Enrique Inzunza Deja Bancada de Morena y Seguirá como Senador Independiente

Inzunza informa su decisión en una carta dirigida a Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Enrique Inzunza Deja Bancada de Morena y Seguirá como Senador Independiente

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Inzunza deja la bancada de Morena tras acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado. Afirma que no hay pruebas y defiende su integridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Enrique Inzunza Deja Bancada de Morena y Seguirá como Senador Independiente