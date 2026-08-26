Morena Designa a Imelda Castro y Santiago Nieto como Coordinadores en Sinaloa y Querétaro

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, presentó a Santiago Nieto Castillo como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, lo mismo que Imelda Castro Castro, quien será la coordinadora estatal en Sinaloa.

Con estas designaciones, el partido busca fortalecer su estructura territorial en ambas entidades, en un acto respaldado también por el Partido del Trabajo.

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Montiel tomó protesta a Nieto, comprometiéndolo a actuar con honestidad, austeridad, humildad y vocación de servicio, así como a coordinar las tareas de organización partidista en defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado.

Más tarde, Montiel Reyes indicó que, Imelda Castro Castro será la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, también con respaldo del PT. En su mensaje dijo que honrará los principios y valores que le dieron origen y sustento al movimiento de transformación.

"Su gente es su mayor activo, su mayo fuerza para superar cualquier situación", así lo afirmó durante su mensaje.

Imelda Castros es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una maestría en Ciencia Política. Antes de ser coordinadora, estaba en el Senado e integró las comisiones de Cultura y Organismos Internacionales.

Fue diputada local de 2001 a 2004 y regresó al Congreso local de 2013 a 2016, también fue Directora de Agroindustria en la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa de 2011 a 2013 , mientras que de 2016 a 2018 fue regidora de Culiacán.

Formó parte de las filas del PRD, donde estuvo hasta 2017; de 2005 a 2008 fue dirigente del Comité Ejecutivo Estatal en Sinaloa.

En el caso de Santiago Nieto Castillo, quien será el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, él es originario de San Juan del Río.

Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en derecho por la UNAM, ambos grados con mención honorífica. Ha sido docente en la Universidad Panamericana y en la propia UNAM. Fue magistrado electoral y presidió la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2015 a 2017 encabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), etapa en la que impulsó, entre otras, la investigación que derivó en una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por financiamiento ilegal de campaña.

De 2018 a 2021 encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde participó en el bloqueo de cuentas y la persecución de operaciones de lavado de dinero vinculadas al huachicol y la delincuencia organizada. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo designó titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cargo que dejó para asumir la coordinación en Querétaro.

Benjamín Robles, representante del Partido del Trabajo en el acto —en ausencia del dirigente nacional, Alberto Anaya Gutiérrez—, respaldó el nombramiento y señaló que en Querétaro persisten desigualdades en el acceso al agua, la movilidad, la vivienda y el empleo. "El crecimiento sólo tiene sentido cuando se convierte en bienestar compartido", afirmó.

En su mensaje, Nieto se comprometió a coordinar con honestidad y responsabilidad el proceso de defensa de la Cuarta Transformación en el estado y llamó a la unidad de los liderazgos locales, "sin exclusiones, sin divisiones y sin dejar a nadie atrás".

Nieto ubicó a Querétaro en segundo lugar nacional en violencia de género y en cuarto lugar en robo al transporte, y señaló el robo de hidrocarburos como un problema particularmente grave en el municipio de San Juan del Río.

Morena inició en 2025 un proceso de afiliación que alcanzó 12 millones de militantes, a partir del cual se conformaron comités seccionales en más de 73 mil secciones electorales y, posteriormente, consejos municipales, estructura que ahora coordinan las figuras estatales de defensa de la transformación, entre ellas la asignada a Nieto en Querétaro.