Política

Morena Designa a Imelda Castro y Santiago Nieto como Coordinadores en Sinaloa y Querétaro

Ambos serán coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en sus estados; estos son sus perfiles

Coordinadores Sinaloa y QuerétaroMorena

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