Sujeto es Asesinado a Balazos Mientras Caminaba en Hermosillo, Sonora

Cuando caminaba por calles de la colonia Los Arroyos, al norponiente de Hermosillo, un peatón de entre 25 y 30 años fue alcanzado por las balas y perdió la vida, tras ser atacado por sujetos que se desplazaban a bordo de una camioneta negra y un sedán blanco.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:35 de la noche del martes, sobre la calle Arroyo El Llano y Arroyo La Morena, donde fue localizado el cuerpo de la víctima, quien era de complexión delgada, tez morena clara y medía aproximadamente 1.80 metros.



De acuerdo con reportes oficiales, vecinos del sector señalaron que el hombre era conocido en la zona con el apodo de “El Chicha”, mismo que trabajaba como ayudante de albañil.



Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal como primeros respondientes tras activarse el Código Rojo, quienes encontraron al hombre lesionado, por lo que pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, pero ya había perdido la vida.



Al sitio arribó personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo, así como de Servicios Periciales para el procesamiento de la escena, en búsqueda de indicios que ayuden en las investigaciones.