Seguridad

Sujeto es Asesinado a Balazos Mientras Caminaba en Hermosillo, Sonora

Un peatón fue alcanzado por las balas luego de ser agredido por sujetos armados que circulaban a bordo de una motocicleta en la colonia Los Arroyos, al norponiente de la ciudad.

Sujeto es Asesinado a Balazos Mientras Caminaba en Hermosillo, SonoraSujeto es Asesinado a Balazos Mientras Caminaba en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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