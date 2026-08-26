Álvaro Fidalgo Podría Regresar a la Liga MX porque No Juega en el Real Betis

La temporada no ha empezado bien para Álvaro Fidalgo. Y es que el futbolista español naturalizado mexicano no es tomado en cuenta por el entrenador Manuel Pellegrini en el Real Betis. Así que medios locales han señalado que el mediocampista tiene las puertas abiertas para buscar otro equipo.

Incluso se ha dado a conocer que Fidalgo puede regresar a la Liga MX, ya que hay varios equipos interesados y uno de ellos sería el América. Pero hay que considerar que el margen de maniobra es muy limitado, ya que el mercado de fichajes se cierra a principios de septiembre.

También existe la posibilidad de que “El Maguito” se quede en el futbol español, toda vez que la prensa ibérica ha publicado que el Getafe está interesado en negociar un préstamo para esta temporada.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, le ha dado prioridad a otros mediocampistas y ha relegado a Fidalgo desde el partido de pretemporada ante el Inter de Milán. Y en LaLiga también lo mandó a la banca en los juegos contra Real Sociedad y Valencia, que el equipo bético selló con victorias.

Hay que recordar que el Real Betis tiene una media cancha que rebosa talento: Nelson Deossa, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Pablo Fornals son la competencia directa de Fidalgo.

Cuestionado por la prensa sobre su situación, “El Maguito” dejó en claro que él trabaja al cien por ciento para ser considerado por el entrenador. Y cuando le preguntaron si permanecería en el Betis contestó de manera escueta: "Espero que sí".

Hay que recordar que Álvaro Fidalgo llegó al Real Betis procedente del América. El traspaso se concretó en febrero del 2026 y el futbolista español naturalizado mexicano firmó contrato por cuatro años. Seis meses después su futuro es incierto.

Como se sabe, Fidalgo fue convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026. Vio acción en los partidos de México ante Sudáfrica, Chequia e Inglaterra. En el primero arrancó de inicio y en los otros dos entró de cambio.

Con información de N+