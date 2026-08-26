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Álvaro Fidalgo Podría Regresar a la Liga MX porque No Juega en el Real Betis

El Real Betis suma dos triunfos en el arranque de LaLiga española, pero Fidalgo se ha quedado en la banca

Álvaro Fidalgo llegó al Real Betis en febrero del 2026 y firmó contrato por cuatro años.Álvaro Fidalgo llegó al Real Betis en febrero del 2026 y firmó contrato por cuatro años. Foto: Getty Images

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