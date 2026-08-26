Sofía, la Veracruzana de Ocho Años Multicampeona en Patinaje de Velocidad

Sofía tiene 8 años y ya es multicampeona de patinaje de velocidad en la categoría micro. Dicho título lo obtuvo durante una competencia que se llevó a cabo en la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco.

A su corta edad, tiene claro cuál es su mayor pasión. Su rutina empieza con el entrenamiento diario y, aunque aún no se puede ajustar los patines sola, sabe que sus padres están ahí para apoyarla. Entiende lo importante que es entrenar y sabe el riesgo que implica competir a alta velocidad.

El apoyo de su familia es indispensable, ya que sus padres se sienten orgullosos de sus logros y felices por la sonrisa de su hija al rodar en la pista. Entendieron lo importante que el patinaje es para ella y han hecho todo lo posible para integrar el deporte en sus vidas.

Roberto Ibarra, padre de Sofía, menciona que aproximadamente a los dos años y medio fue la primera vez que se subió a unos patines y que su desarrollo ha sido muy notable y va mejorando. Indica que es una disciplina que requiere mucha concentración. Y es algo en lo que ha estado constante desde los dos años y medio.

Por su parte, Marcela Bárbara, madre de Sofía, dice que la menor siente amor por el patinaje y que incluso ha dejado de hacer las cosas que ahorita los niños de esta edad están haciendo, pues para ella todo es patinaje.

Menciona que en ocasiones suele ser complicado encontrar un balance en sus vidas; sin embargo, están dispuestos a continuar haciendo todo lo posible para que su hija pueda alcanzar su sueño.

Como en todas las competencias deportivas, la derrota es una posibilidad y se ha convertido en una de las enseñanzas en casa. Hoy, Sofía lo tiene bien claro y no es factor para rendirse.

"No pasa nada; si pierdes, no importa, porque va a haber más competencias", dijo.

Su madre menciona que Sofía practicaba otra disciplina distinta del patinaje y que desde pequeña se le ha enseñado a levantarse cada vez que cae y que dentro de su familia utilizan la frase "aprendemos y ganamos".

La concentración, la disciplina y el sano desarrollo que acompañan a Sofía cada día le han dado tranquilidad a sus padres respecto a las tendencias actuales y los usos de la tecnología, ya que ha preferido al deporte por encima de todo lo demás, incluso, de la tecnología.

"Me tengo que esforzar más, pensando que tengo alguien enfrente siempre para poder ir más rápido", aseguró.

A partir de diciembre, Sofía cambiará de categoría y enfrentará a niños de más edad y mayor fuerza, por lo que ha decidido esforzarse aún más. Sigue entrenando y preparándose para los nuevos retos que llegarán.