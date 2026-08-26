Deportes

Sofía, la Veracruzana de Ocho Años Multicampeona en Patinaje de Velocidad

La competidora cambiará de categoría en diciembre y enfrentará a niños de más edad y mayor fuerza

Sofía, La Veracruzana de Ocho Años Que Es Multicampeona en Patinaje de VelocidadSofía cambiará de categoría y enfrentará a niños de más edad y mayor fuerza, por lo que ha decidido esforzarse aún más. Foto: N+

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