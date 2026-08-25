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Las Jóvenes Promesas que Rafa Márquez Podría Convocar al Tri ante Colombia

Aunque tiene una base definida para enfrentar a Colombia, el entrenador Tricolor comenzará a observar futbolistas para una renovación a futuro

Rafa Márquez tiene varios asuntos pendientes antes del próximo partido de México, entre ellos completar su equipo de auxiliares técnicos.Rafa Márquez tiene varios asuntos pendientes antes del próximo partido de México, entre ellos completar su equipo de auxiliares técnicos. Foto: Cuartoscuro

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La era Rafa Márquez inicia con restricciones: solo 2 jugadores por club para el amistoso vs Colombia. ¿Cómo impactará esto en la renovación del Tricolor?

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