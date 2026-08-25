Las Jóvenes Promesas que Rafa Márquez Podría Convocar al Tri ante Colombia

Una vez que se confirme la llegada de Andrés Guardado al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, el entrenador Rafael Márquez se enfocará en su debut ante Colombia. Por lo pronto, alista su primera convocatoria, en la que combinará experiencia y juventud.

La base del equipo tricolor será la que jugó en el Mundial 2026 bajo el mando de Javier Aguirre, sólo que el nuevo entrenador quiere empezar a observar a futbolistas con proyección a futuro. Es decir, seguiremos viendo a jugadores como Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Orbelín Pineda y Julián Quiñones, entre otros.

Pero además hay una lista de jóvenes que le llaman la atención a Rafa Márquez para que se vayan familiarizando con el entorno del Tricolor. De acuerdo con analistas deportivos, destacan futbolistas como Isaías Violante (del América), Santiago Sandoval y Hugo Camberos (de Chivas), además de Iván Tona (de Xolos). Por supuesto que Gilberto Mora encabeza la lista, pero él ya es habitual en la Selección mayor.

No hay que olvidar que Santiago Sandoval y Hugo Camberos fueron piezas claves para que México obtuviera los boletos al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ellos fueron parte del equipo Tricolor que ganó el Premundial Sub-20 de la Concacaf hace unas semanas. Además, Camberos fue el máximo anotador, con 5 goles, en ese torneo.

El próximo partido de México será ante Colombia, el sábado 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de la ciudad de Baltimore, Maryland.

Para el primer partido de la Selección Mexicana en la era Rafa Márquez , el nuevo entrenador tendrá restricciones: No podrá convocar a más de dos jugadores de cada equipo para enfrentar a Colombia. Por si eso no bastara, aún no completa su cuerpo técnico porque Andrés Guardado sigue en negociaciones.

Fue la propia Federación Mexicana de Futbol la que informó que el entrenador tendrá esa limitante para el duelo amistoso del próximo 26 de septiembre. Ivar Sisniega, presidente de la FMF, reveló que "el acuerdo que tenemos en este momento y que así lo tiene claro Rafa Márquez es que en esa fecha en especial lo limitaremos a dos jugadores por club”.

En ese mismo sentido, Sisniega agregó que Márquez “está de acuerdo y después convocará al resto de los jugadores, pero pasando esa fecha. Es sólo para un partido de preparación, en el que está iniciando su trabajo con los jugadores. Consideramos que con esto es adecuado para este compromiso".

La medida obedece a que la fecha de ese duelo amistoso coincide con la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026. El partido México vs Colombia se jugará en Baltimore, Estados Unidos.

Como se sabe, Rafael Márquez Lugo asumió el puesto de entrenador de la Selección Mexicana luego de que finalizara el ciclo mundialista de Javier Aguirre, con quien trabajó como auxiliar técnico.

Estos son los próximos duelos de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana:

México vs Colombia, el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

México vs Perú, el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

México vs Estados Unidos, el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

México vs Chile, el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Con información de N+