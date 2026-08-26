Denuncian a Falso Trabajador de la CFE; Opera en Jardines Alcalde en Guadalajara

Personas que se hacen pasar por trabajadores de la CFE acuden a viviendas para exigir pagos en efectivo. Según vecinos, este modus operandi ha causado preocupación en los habitantes de la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara.

Los presuntos trabajadores se presentan como jefes de área y aprovechan el desconcierto para exigir pagos de manera inmediata. Sin embargo, el personal de la CFE debe portar el uniforme oficial y un gafete institucional con fotografía vigente y logotipos, al igual que los vehículos de la dependencia.

En el caso de contratistas, la CFE puede recurrir a empresas externas para realizar ciertas labores. En estos casos, el trabajador debe portar el gafete de su propia empresa, con la leyenda: "Al servicio de la CFE".

Fernando, un vecino, compartió, “No se si sean o nos van de la CFE, van vestidas como personas de la CFE, pero me llamó la atención una vez que saqué a paseara mi perrita, me entró la duda si tenían que ir casa por casa a hacer eso”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara menciona que recibió el reporte a través de redes sociales y se canalizó con el área operativa; sin embargo, de momento no tiene reportes oficiales de afectaciones.

Andrea, quien trabaja en la zona, comentó, “Traen uniforme de la Comisión Federal, traen hasta gafete todo, pero la moto en la que se suben no trae logotipo de ninguna empresa”.

El personal de la CFE no está autorizado para ingresar a los hogares. Si existe alguna multa o adeudo, el pago puede realizarse en ventanilla, en los cajeros de la comisión o mediante la aplicación móvil.

Como antecedente, en abril de 2022, policías de Guadalajara detuvieron a dos hombres que se hacían pasar por empleados del SIAPA en los cruces de las calles Hospital y Andrés Terán, en la colonia Santa Teresita.

La usurpación de funciones públicas está contemplada en el artículo 250 del Código Penal Federal y contempla sanciones de 1 a 6 años de prisión, además de una multa de 100 a 300 días.