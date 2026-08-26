Seguridad

Denuncian a Falso Trabajador de la CFE; Opera en Jardines Alcalde en Guadalajara

Según vecinos, sujetos se hacen pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y acuden a hogares para solicitar pagos en efectivo

Trabajador de la CFE realiza una desconexiónSujetos se hacen pasar por trabajadores de la CFE para extorsionar en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

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