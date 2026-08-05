Seguridad

Vinculan a Proceso a Pareja Acusada de Extorsionar a Maestra en Guadalajara

Un hombre y una mujer fueron vinculados a proceso por ser los presuntos responsables de haber extorsionado a una maestra en la colonia Los Arrayanes, en Guadalajara

Pareja detenidaVincularon a proceso a pareja acusada de extorsionar a una maestra en Guadalajara. Foto: Policía de Guadalajara

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Pareja vinculada a proceso por extorsionar a maestra en Guadalajara. ¿Cómo fue su detención y qué encontraron los policías?

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