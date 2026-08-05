Vinculan a Proceso a Pareja Acusada de Extorsionar a Maestra en Guadalajara

Susana ‘N’ y José ‘N’, quienes fueron detenidos por ser los presuntos responsables de extorsionar a la maestra de un plantel educativo en la colonia Los Arrayanes, en Guadalajara, fueron vinculados a proceso.

Los presuntos extorsionadores también permanecerán seis meses en prisión preventiva como medida cautelar.

¿Cómo fue el momento de la detención de la pareja?

José ‘N’, de 40 años, y Susana ‘N’, de 33, fueron vistos por elementos de la Policía de Guadalajara sobre las calles Rubén Gómez y José María Iglesias, el 29 de julio. La pareja intentó escapar tras darse cuenta de la presencia de los oficiales.

Al detenerlos, la maestra llegó al lugar para indicarles a los oficiales que minutos antes la habían amenazado para obtener dinero a cambio, mediante la revisión protocolaria a los señalados, les aseguraron tres muñecos de peluche, una hoja de papel y una cartulina con un mensaje.

La mujer y el hombre fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien comenzó a investigar si los acusados habían participado en otros delitos de extorsión.